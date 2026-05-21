Дорогу к посёлку Гатка в Хабаровском крае ремонтируют по нацпроекту

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края стартовал долгожданный ремонт дороги к посёлку Гатка — единственной артерии, связывающей местных жителей с райцентром. Работы развернулись благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», и подрядчик уже приступил к делу. Первым этапом стала очистка кюветов от деревьев и кустарников, а также ликвидация пучинистых грунтов — главной причины неровностей и весенних проблем.
Как рассказал главный инженер ООО «Ирон» Иван Ткаченко, сейчас дорожники устраивают корыто глубиной в метр, после чего расстилают геополотно, отсыпают скальный грунт на 75 сантиметров и ещё 25 сантиметров щебёночно-песчаной смеси. Такая замена рабочего слоя идёт на площади 4,5 тысячи квадратных метров — именно там, где дорога была особенно неровной. Смысл этих манипуляций простой: отвести лишнюю воду, снизить влажность и больше не давать грунту пучиться.
Когда подготовка завершится, начнётся основной ремонт. На участке уложат геотекстиль, устроят основание из асфальтобетонной смеси и сформируют дорожную одежду. Параллельно поставят стальные водопропускные трубы, пластиковые сигнальные столбики и новые дорожные знаки. На финальном этапе нанесут горизонтальную разметку краской со световозвращающими элементами.
«Большое спасибо Президенту и нацпроекту за ремонт дороги в наш посёлок! Это единственный путь к нам, единственная связь с Советской Гаванью, а значит и с больницей, и с магазинами. Инициатива значимая, теперь добираться до посёлка будет комфортнее, быстрее и безопаснее», — поделился житель посёлка Гатка Виталий.
Всего в этом году отремонтируют шесть километров дороги — с нулевого по шестой. На эти цели выделили 193,4 миллиона рублей, значительная часть которых поступила из федерального бюджета. В краевом минтрансе добавляют, что по нацпроекту в 2026 году обновят свыше 140 километров дорог — это 59 участков уличной сети и межмуниципальных трасс. Так что Гатка — лишь одна из многих точек на карте, где дороги перестанут быть головной болью.