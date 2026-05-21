Родственники убили пенсионерку в ЮАР по обвинению в колдовстве

В феврале мать и ее двухмесячный ребенок стали жертвами «охоты на ведьм» в индийском штате Джаркханд. Группа из 10 человек сожгла их заживо, обвинив женщину в колдовстве. Около девяти часов вечера толпа проникла в дом, где находилась семья из четырех человек. Нападавшие разбудили супружескую пару, облили керосином женщину, державшую на руках младенца, и подожгли их.