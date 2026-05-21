Родственники убили пенсионерку в ЮАР по обвинению в колдовстве

В провинции Восточный Кейп, ЮАР, нашли останки 75-летней Нокхансалы Сидики, обвиненной в колдовстве. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает The Citizen.

По данным следствия, родственники вывели пожилую женщину из дома и дошли с ней до ручья. Там они назвали ее ведьмой и набросились на Сидики. Ее избили доской, а затем бросили в воду.

Женщине не удалось выплыть. На ее голове и лице остались ушибы, а на шее — следы удушения. Подозреваемые скрылись с места преступления, их разыскивают, говорится в сообщении.

В феврале мать и ее двухмесячный ребенок стали жертвами «охоты на ведьм» в индийском штате Джаркханд. Группа из 10 человек сожгла их заживо, обвинив женщину в колдовстве. Около девяти часов вечера толпа проникла в дом, где находилась семья из четырех человек. Нападавшие разбудили супружескую пару, облили керосином женщину, державшую на руках младенца, и подожгли их.

В индийском штате Ондо полиция задержала молодого человека, которого обвиняют в убийстве своей 64-летней бабушки и надругательстве над ее телом. Представитель обвинения рассказал в суде, что задержанный выдвинул против убитой абсурдное обвинение в колдовстве.