Полицейские в Красноярском крае с помощью беспилотников выявляют мигрантов-нарушителей

Сотрудники полиции проверили законность пребывания 49 трудовых мигрантов на территории Казачинско-Пировского округа. Рейд был проведен на двух крупных лесоперерабатывающих предприятиях. Контролировать ситуацию правоохранителям помогал беспилотный летательный аппарат. Оказалось, что 15 человек из всех проверенных находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. По фактам нарушений составлен 21 протокол: 13 — о незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации; 3 — о несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 5 — о нарушении правил въезда в страну либо режима пребывания в ней. Также будут проверены и работодатели, нанявшие мигрантов. За каждого нарушителя они могут заплатить до 800 тысяч рублей административного штрафа.