26 ветеранов СВО нашли работу через службу занятости Хабаровского края

С начала года в органы службы занятости Хабаровского края обратились 94 участника специальной военной операции и члена их семей. При содействии кадровых центров «Работа России» 34 из них уже трудоустроены, причём 26 — это сами ветераны боевых действий. За каждой цифрой стоит конкретная история возвращения к мирной жизни.
Одна из таких историй — у Тимура Гуза. В 2022 году он ушёл добровольцем, служил в воздушно-десантном полку, был внештатным инструктором и начальником медицинской службы батальона. На передовой Тимур оказывал первую помощь и эвакуировал раненых, пока состояние здоровья не заставило его покинуть фронт. Возвращение оказалось непростым этапом, но боевой опыт помог многое переосмыслить.
«Я убедился, как важна ответственность и точность в любом деле. В будущем планирую получить медицинское образование, чтобы продолжить помогать людям», — поделился Тимур Гуз. Сейчас он работает мастером радиомонтажа наземных систем управления — вакансию помогли найти специалисты хабаровского кадрового центра.
Как рассказали в пресс-службе комитета по труду и занятости населения края, каждому участнику СВО, обратившемуся в центр, гарантирован индивидуальный подход. Сотрудники не просто подбирают подходящую вакансию, но и помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию, а также информируют о возможностях дополнительного образования и переквалификации.
Получить консультацию по трудоустройству участники СВО и их близкие могут в кадровых центрах по месту жительства. Адреса центров доступны на сайте комитета, также работает единая горячая линия по телефону 8 (800) 511−70−18. Для тех, кто вернулся с передовой, это реальный шанс найти себя в гражданской профессии.