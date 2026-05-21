В Хабаровске в 2027 году на ТОС выделят 30 млн рублей

Это в полтора раза больше, чем теперь.

Источник: Хабаровский край сегодня

Объем средств, которые выделяются администрацией города Хабаровска на ТОС в 2027 году вырастет с нынешних 20 до 30 миллионов рублей. Это позволит воплотить в жизнь еще больше хороших идей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Городской конкурс ТОС в Хабаровске привлекает все больше участников, в 2026 году поступило 217 заявок, что на 73 проекта больше, чем в 2025-м. Такие цифры свидетельствуют о высокой вовлеченности горожан в процесс благоустройства своих придомовых территорий.

Наибольшее количество инициатив направили жители Индустриального района — от них поступило 77 заявок. Также высокую активность проявили активисты Центрального района с 42 проектами, Краснофлотского — с 39, Кировского — с 33 и Железнодорожного района, представившие 25 инициатив.

По результатам экспертной оценки победителями признаны 32 проекта на общую сумму почти 32 миллиона рублей, из которых средства бюджета -чуть менее 20 миллионов рублей. Остальные — собственные средства, которые горожане направили в качестве софинансирования.

Эксперты отмечают, что в последние годы проекты ТОС стали значительно масштабнее, они предполагают более серьезные преобразования во дворах.

Чтобы поддержать инициативы граждан, и принято решение увеличить финансирование городского конкурса грантов в полтора раза.

В городе отметили поддержку в развитии ТОС, которую оказывает правительство Хабаровского края во главе с губернатором Дмитрием Демешиным. По его инициативе на поддержку ТОС в рамках регионального конкурса выделено 500 миллионов рублей.

Награждение победителей городского конкурса среди территориальных общественных самоуправлений пройдет 21 мая в Городском дворце культуры. Церемония будет приурочена к празднованию Дня ТОС.