В Госдуме предлагают снизить госпошлину за биометрический загранпаспорт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа депутатов думской фракции КПРФ направила в адрес начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя обращение с предложением снизить в РФ госпошлину за биометрический загранпаспорт.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группа депутатов думской фракции КПРФ направила в адрес начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя обращение с предложением снизить в РФ госпошлину за биометрический загранпаспорт.

Сейчас размер госпошлины за биометрический паспорт составляет 6 тыс. рублей, что, по мнению коммунистов, является существенной суммой для многих россиян.

«Просим вас рассмотреть возможность снижения размера государственной пошлины за выдачу паспорта нового поколения, а также возможность внедрения механизма ускоренного оформления заграничного паспорта за отдельную плату по основаниям, не связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника», — отмечается в письме парламентариев.

Как пояснил ТАСС один из авторов, Артем Прокофьев, зачастую возникают ситуации, когда граждане пытаются сэкономить и оформляют заграничные паспорта старого образца, однако не все страны позволяют получить визу или разрешают въезд без биометрического паспорта, из-за чего им приходится повторно оформлять документ и снова платить госпошлину.

