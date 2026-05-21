В Госдуме предлагают снизить госпошлину за биометрический загранпаспорт

Сейчас размер госпошлины за биометрический паспорт составляет 6 тыс. рублей, что, по мнению коммунистов, является существенной суммой для многих россиян.
«Просим вас рассмотреть возможность снижения размера государственной пошлины за выдачу паспорта нового поколения, а также возможность внедрения механизма ускоренного оформления заграничного паспорта за отдельную плату по основаниям, не связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника», — отмечается в письме парламентариев.
Как пояснил ТАСС один из авторов, Артем Прокофьев, зачастую возникают ситуации, когда граждане пытаются сэкономить и оформляют заграничные паспорта старого образца, однако не все страны позволяют получить визу или разрешают въезд без биометрического паспорта, из-за чего им приходится повторно оформлять документ и снова платить госпошлину.