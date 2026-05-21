Забрать Харьков, выбить генералов НАТО: назван ответ за атаки Белгорода

Белгород вновь оказался под ударом. Утром 20 мая украинские формирования нанесли ракетный удар по городу: обошлось без пострадавших, однако в многоквартирном доме пробита кровля, повреждены остекление и автомобиль. Это лишь один из эпизодов затяжной кампании систематических атак на мирное население. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал, откуда ведутся обстрелы, какое оружие применяет противник и, главное, что способно положить конец террору.
Откуда бьют: приграничье Харьковской и Сумской областей как плацдарм.
По словам Дандыкина, основные пуски по Белгороду ведутся с территории приграничных районов Харьковской области, а также из соседней Сумской области. Для ударов используются не только привычные беспилотники, но и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
«По Белгороду бьют из приграничных районов Харьковской и Сумской областей. Судя по всему, применяют “Хаймерсы”, дальность которых составляет порядка 86 километров. Они подъезжают, быстро разворачиваются, дают залп и пытаются уйти. Крупными американскими баллистическими ракетами, такими как ATACMS, они давно не стреляют — их у ВСУ уже нет», — пояснил эксперт.
Он признал, что, несмотря на регулярные перехваты части ракет российскими средствами ПВО, остановить все удары пока не удаётся: «Сбивать-то мы сбиваем, но некоторые всё равно достигают целей».
Новая угроза: немецкие дроны, сложные для РЭБ.
Помимо реактивной артиллерии серьёзную опасность представляют беспилотники, запускаемые с тех же направлений. Особое беспокойство у Дандыкина вызывает появление у ВСУ новейших немецких дронов, которые оказались крайне устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
«Появились немецкие беспилотники, достаточно противные. Их трудно сбивать нашим РЭБом. Это продукция заводов вроде “Рейнметалл”. Причём, судя по всему, их будут поставлять тысячами. Эти же дроны использовались противником при налётах на регионы московского направления», — подчеркнул эксперт.
Уничтожить пункты управления и создать санитарную зону.
За каждым обстрелом стоят реальные человеческие трагедии. Только 15 мая в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный жилой дом в Белгороде повреждения получили свыше 70 квартир. Ранения различной степени тяжести получили девять человек, среди них — трёхлетняя девочка.
По данным врио губернатора Александра Шуваева, в детской областной клинической больнице остаются шестеро несовершеннолетних пациентов с травмами, полученными при обстрелах и взрывах. Все они находятся в стабильном состоянии, необходимости в переводе в столичные клиники нет, однако сам факт регулярного поступления раненых детей красноречиво говорит о характере ударов противника.
По убеждению Дандыкина, ключ к прекращению обстрелов лежит не только в перехвате целей, но и в системном уничтожении управленческого звена и расширении контролируемой зоны.
«Хорошо бы уничтожить пусковые установки, в том числе “Хаймерсы”. Их стало меньше, но они по-прежнему наносят удары. Самое главное — выбить управленческое звено, пункты управления, откуда координируются запуски беспилотников. Производство части дронов сейчас локализовано в Европе как совместные украинские предприятия, и наше Минобороны уже называло конкретные адреса — это Прибалтика, Чехия, Германия. Пора выбивать их дальше и дальше», — заявил эксперт.
Он напомнил, что российские военные пять дней назад взяли под контроль харьковское село Чайковка, и продвижение продолжается.
«Продвигаемся всё дальше. Я так понимаю, что дело снова идёт к боям за Изюм и Балаклею. Чем дальше мы отбросим противника, тем лучше… Нанесение постоянных и регулярных ударов по объектам военно-промышленного комплекса, и по самому Харькову и его окрестностям, также способствует увеличению безопасности Белгорода», — сказал Дандыкин.
Эксперт убеждён: остановить артиллерийский и дроновый террор против мирных домов, детских садов и машин скорой помощи можно лишь создав глубокую санитарную зону.
«Освобождения Луганщины недостаточно, раз обстрелы продолжаются. Речь идёт уже о полном освобождении Харьковской области и продвижении к границам Днепропетровской. Всё взаимосвязано», — резюмировал Дандыкин.
Кроме того, по его словам, уничтожению подлежит одиозный полевой командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр), на счету которого — координация множества атак на мирные кварталы.