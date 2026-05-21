Можно ли оставить себе полученный по ошибке денежный перевод в Казахстане

Мобильные денежные переводы обычно используются для передачи денег в долг или в помощь родственникам, друзьям, коллегам и так далее. Иногда их используют предприниматели для приема оплаты, что является нарушением. Но в некоторых случаях деньги могут поступить неожиданно и от незнакомого номера. Тогда важно помнить, что это вовсе не повод для радости: такие средства могут стать проблемой как в случае попытки их вернуть, так и при желании присвоить себе «подарок».
Что будет, если оставить деньги? Полученный денежный перевод может быть действительно ошибочным или мошенническим. И в обоих случаях это создает риски для получателя, который решит оставить их себе. Дело в том, что при реальной ошибке отправитель может захотеть вернуть себе деньги. И если получатель откажется взаимодействовать, то на него могут подать в суд — это считается неосновательным обогащением (статья 953 Гражданского кодекса). А при мошеннических схемах казахстанцы рискуют стать участниками преступления, если переведенные деньги были получены путем обмана отправителя третьими лицами. Поэтому безопаснее всего вернуть деньги.
Но и здесь не всё так просто, потому что есть свои риски. Как вернуть деньги неизвестному отправителю? Обычно при ошибочном переводе отправитель связывается с получателем по номеру телефона и просит вернуть деньги. В таком случае казахстанцам важно помнить о своей безопасности, ведь есть несколько способов решения ситуации с разной степенью риска:
Вернуть деньги переводом — крайне рискованный вариант, так как отправитель может оказаться мошенником, и тогда казахстанцы станут участниками схемы обмана или вовсе потеряют свои же деньги. На это обычно указывают просьбы отправить средства на другой номер или оплатить какую-либо услугу за «отправителя».
Вернуть деньги через сам банк — в некоторых приложениях банков есть функции «вернуть перевод отправителю» или «запросить отмену» (запрос делает отправитель, а получатель лишь подтверждает его). Если такой функции нет, то можно обратиться с заявлением в банк. Эти способы самые безопасные.
При этом, получив деньги от неизвестного человека, казахстанцам важно не переводить их на другие счета — лучше оставить средства «на месте» до прояснения ситуации и проведения операции отмены перевода. Другими словами, неожиданно полученные деньги могут стать не выгодным сюрпризом, а источником серьезных рисков как при попытке оставить их себе, так и при желании вернуть средства отправителю. Поэтому крайне важно действовать осторожно и только через функции самого банка или его мобильного приложения, чтобы обезопасить себя и не оказаться участником мошенничества.