Можно ли оставить себе полученный по ошибке денежный перевод в Казахстане

Что будет, если оставить деньги? Полученный денежный перевод может быть действительно ошибочным или мошенническим. И в обоих случаях это создает риски для получателя, который решит оставить их себе. Дело в том, что при реальной ошибке отправитель может захотеть вернуть себе деньги. И если получатель откажется взаимодействовать, то на него могут подать в суд — это считается неосновательным обогащением (статья 953 Гражданского кодекса). А при мошеннических схемах казахстанцы рискуют стать участниками преступления, если переведенные деньги были получены путем обмана отправителя третьими лицами. Поэтому безопаснее всего вернуть деньги.