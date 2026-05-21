Опубликована программа празднования Дня города 2026 в Красноярске

В Красноярске с 11 по 14 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные 398-летию со дня основания краевой столицы. Программу Дня города 2026 опубликовала городская администрация.
В этом году темой торжества станет концепция «Красноярск: город дружбы». Как пояснила заместитель главы города Евгения Юрьева, выбор темы связан с объявленным в России Годом единства народов и направлен на сохранение культурного многообразия.
Празднование начнется 11 июня с церемонии открытия летнего сезона Трудовых отрядов главы города на стеле «Красноярск — город трудовой доблести». В 12:00 на площади перед администрацией торжественно поднимут флаг города и наградят новых почетных граждан. В 15:00 на Центральной набережной сводный хор из 300 учащихся детских школ искусств исполнит государственный гимн и песни из кинофильмов.
В День России, 12 июня, на Центральной набережной с 16:00 до 22:00 пройдет День русской культуры с народными играми, мастер-классами и тематическими конкурсами на самую длинную косу и богатую бороду. В финале выступит ансамбль «Красный Яр». Параллельно на острове Татышев в 11:00 стартует патриотический фестиваль «Служу России!» с выставкой спецтехники силовых ведомств, а с 15:00 площадка примет Всесибирский фестиваль национальных культур.
В выходные дни, 13 и 14 июня, мероприятия продолжатся на Центральной набережной в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Развлекательные локации будут работать с 12:00. В субботу для жителей сыграет Красноярский камерный оркестр и выступят артисты театра Музыкальной комедии, а завершит вечер петербургская кавер-группа «Бис-Квит». В воскресенье на сцену выйдут местные профессиональные коллективы и музыкальная группа «Яхонт».
Кроме того, в дни праздника муниципальные коллективы, включая Красноярский духовой оркестр и Камерный хор, проведут серию выездных концертов. 12 июня артисты выступят в поселке Элита, 13 июня — в Минино и Солонцах, а 14 июня — в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский» и Березовке.