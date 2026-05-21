Опубликована программа празднования Дня города 2026 в Красноярске

В День России, 12 июня, на Центральной набережной с 16:00 до 22:00 пройдет День русской культуры с народными играми, мастер-классами и тематическими конкурсами на самую длинную косу и богатую бороду. В финале выступит ансамбль «Красный Яр». Параллельно на острове Татышев в 11:00 стартует патриотический фестиваль «Служу России!» с выставкой спецтехники силовых ведомств, а с 15:00 площадка примет Всесибирский фестиваль национальных культур.