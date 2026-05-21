Красноярку не пустили в бар из-за неподходящих под дресс-код брюк

Роспотребнадзор объявил заведению предостережение.

В Красноярске сотрудники бара не пустили посетительницу из-за фасона ее брюк, за что заведение получило официальное предостережение. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жительница города заранее забронировала столик в баре «Но это не точно», однако в назначенное время ей отказали во входе. Работник заведения объяснил это тем, что брюки клиентки не соответствуют установленному дресс-коду. В качестве аргумента девушке показали документ, согласно которому администрация имеет право отказывать гостям без объяснения причин.

После инцидента красноярка обратилась с жалобой в надзорное ведомство. Специалисты пояснили, что любая система фейсконтроля в организациях общественного питания незаконна. Ограничение доступа посетителей под предлогом внутренних правил, дающих право самостоятельно определять круг гостей, нарушает статью 426 Гражданского кодекса РФ и закон о защите прав потребителей.

По факту выявленных нарушений юридическому лицу заведения (ООО «Кафе куб») объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

