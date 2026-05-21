Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки

На базовом уровне школьники узнают, что такое большие данные, как работают машинное обучение и нейросети, сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Темы, связанные с искусственным интеллектом, с 2027 года будут включены в школьный курс информатики. На базовом уровне учащиеся узнают, как работают большие языковые модели, научатся составлять запросы и проверять ответы генеративных сетей, на углубленном — изучат экспертные системы и методы машинного обучения с элементами программирования. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

"Тема искусственного интеллекта уже есть в школьной программе старших классов, но с 2027 года ее серьезно расширят в курсе информатики.

На базовом уровне школьники узнают, что такое большие данные, как работают машинное обучение и нейросети. Они разберутся в видах обучения (с учителем, без учителя), в задачах классификации, кластеризации и регрессии. Им расскажут о работе нейросетей, больших языковых моделях (вроде чат-ботов), что такое ошибки и «галлюцинации» ИИ. Научат правильно составлять запросы (промпты) и проверять ответы генеративных сетей", — сказал Костенко.

Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности: как защищать личные данные и почему к результатам работы ИИ нужно относиться критически.

На углубленном уровне теория и практика будут представлены шире. Добавятся экспертные системы, обработка текста, методы линейной регрессии и k-средних, градиентный спуск, сверточные сети. Много внимания уделят практике и программированию — это поможет готовиться к профилю «Искусственный интеллект» на Всероссийской олимпиаде школьников.

«При этом важно помнить, что ключевой фигурой в обучении остается учитель — цифровые технологии и системы ИИ выступают лишь его помощниками, позволяя глубже раскрыть предмет, снизить рутинную нагрузку на педагога, но не заменяя живого общения и наставничества», — подчеркнул Костенко.