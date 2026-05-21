Буйного пассажира связали в самолете до Красноярска

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали авиапассажира за неадекватное поведение на борту самолета, летевшего из Москвы.
Установлено, что 44-летний житель Бурятии во время полета находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и практически не ориентировался в пространстве. «На замечания экипажа мужчина реагировал агрессивно, отказывался прекратить нарушать общественный порядок. В связи с возможностью причинения пассажиром вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью стяжек ограничили его в передвижении и удерживали до посадки самолета», — рассказали в полиции.
Дебошира доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило у нарушителя легкую степень опьянения. В отношении него составили протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.1 и 20.21 КоАП РФ), предусматривающие наказание в виде штрафа или ареста.