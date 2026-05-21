В Красноярске высадят более полумиллиона цветов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшее время стартует масштабное сезонное озеленение.
Как сообщил мэр города Сергей Верещагин, специалисты начнут оформлять городские пространства уже на следующей неделе. Для высадки подготовили более 550 тысяч цветов и растений, а также рассаду для 28 вертикальных фигур.
Кроме того, на улицах города традиционно разместят около 200 кашпо, в том числе с пальмами и туями.
Глава города отметил, что Красноярску необходимо серьезно работать над сокращением дефицита зеленых насаждений и развитием так называемой «зеленой архитектуры». При этом особое внимание власти намерены уделить сохранению уже существующих деревьев.
«Помимо создания нового, нужно очень взвешенно относиться к тому, что есть. При проведении любых работ требую внимательного и аккуратного отношения к каждому дереву. Недопустимы ситуации, когда страдают здоровые насаждения, как это получилось на днях на площади Мира. Вывод один — усиление контроля за подрядчиками», — подчеркнул Сергей Верещагин.