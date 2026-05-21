Памятное место в посёлке Лососина приведут в порядок по нацпроекту

В посёлке Лососина Советско-Гаванского района появится «Аллея Почётных граждан». Проект благоустройства памятного места в прошлом году набрал большинство голосов и будет реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аллея расположена между администрацией населенного пункта и клубом. На территории проведут комплекс работ: обновят пешеходные дорожки, приведут в порядок постамент «Доски Почёта», разобьют клумбы, установят удобные скамейки и урны.
На эти цели из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделено более 2,6 млн рублей. Работы планируют начать с 1 июня и завершить реконструкцию к августу.
Жители поселка Лососина активно участвуют в голосовании за благоустройство общественных пространств. Ранее здесь обустроили детскую и спортивную площадки, благоустроили Аллею семьи. На аллее, которая пролегает между жилыми домами и школой, обновили брусчатку, установили скамейки, оборудовали освещение. Вскоре здесь высадят деревья.
В этом году жители поселка предложили три проекта для голосования: обустройство катка, реконструкция Обелиска погибшим партизанам и жителям села Знаменка, установка памятника участникам СВО. Третий проект на сегодняшний день лидирует в голосовании.
Напомним: выбрать общественное пространство для благоустройства жители Хабаровского края могут в течение трех недель. Голосование на сайте продлится до 12 июня. Более 74 тысяч жителей края уже приняли участие в развитии своих населенных пунктов.