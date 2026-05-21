Десять мощных ударов возмездия: Харьков наказали за попытки контратак ВСУ

После окончания короткого перемирия, объявленного в честь 9 мая, украинское командование резко нарастило активность на харьковском направлении. Количество контратак со стороны ВСУ увеличилось в три раза, сообщил aif.ru военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
«По моей информации, украинское командование сейчас делает основной акцент на харьковском направлении. Ведётся ряд контратак на некоторых участках. Число контратак противника увеличилось в три раза за последнее время с момента перемирия, которое состоялось в честь Дня Победы», — заявил Марочко.
Эксперт отметил, что российские военные оперативно реагируют на возросшую активность ВСУ.
«Естественно, на такие вызовы мы реагируем и наносим огневые поражения по тем объектам и целям, которые являются критически важными для украинских боевиков для ведения активной фазы боевых действий», — подчеркнул он.
На этом фоне цели в Харьковской области в ночь на 20 мая подверглись массированным ударам. Взрывы звучали как в самом Харькове, так и в окрестностях — в Боровой, Купянске, Печенегах и под Волчанском.
Российские военные наносят удары по складам с боеприпасами, цехам по сборке БПЛА и пунктам управления войсками, чтобы лишить врага возможности перехватить инициативу, уточнил Марочко.