В Комсомольске-на-Амуре студент перевёл мошенникам 180 тысяч за интим-услуги

В Комсомольске-на-Амуре 19-летний студент стал жертвой мошенников при попытке воспользоваться интим-услугами через интернет. Молодой человек перевёл аферистам более 180 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, потерпевший обратился в отдел полиции № 2 УМВД России по городу юности. Он рассказал, что нашёл в сети сайт по оказанию интимных услуг. Для оплаты перешёл по ссылке и перевёл деньги. После этого с ним связался «администратор» ресурса и заявил, что платёж не прошёл из-за технических работ на сайте. Студента убедили оплатить услугу повторно через банкомат.
Далее схема повторялась: злоумышленники звонили вновь и сообщали о сбоях платежей. В итоге потерпевший совершил 14 переводов наличных через разные банкоматы города, каждый раз получая новые реквизиты. Ущерб превысил 180 тысяч рублей.
Осознав обман, молодой человек прекратил общение. Однако через несколько часов ему позвонил неизвестный и начал угрожать. Студент прервал разговор и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных.
Сотрудники полиции призывают граждан пользоваться только проверенными сайтами, не переводить деньги незнакомцам и не переходить по подозрительным ссылкам. При обмане немедленно обращаться в полицию по номеру 102.
