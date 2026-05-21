Решить вопрос с доступностью связи, интернета и телевидения для жителей Аяно-Майского района потребовал Дмитрий Демешин

Губернатор Дмитрий Демешин подверг жесткой критике краевое министерство цифрового развития и связи. Причиной стало длительное нерешение вопроса с доступностью связи, интернета и телевидения для жителей Аяно-Майского района. «Еще полгода назад я давал поручение обеспечить доступной коммуникацией людей в Аяно-Майском районе. Недопустимо, чтобы жители северных территорий оставались без связи и интернета. А в ответ — отговорки про “выработанный ресурс” и “технические сложности”», — заявил губернатор. Теперь зампреду Марии Авиловой поручено проработать частичную передислокацию министерства цифрового развития и связи края прямо в Аяно-Майский район для решения проблемы на месте; министру Евгению Демину — представить практические меры по расширению каналов связи и проработать с операторами использование свободных ресурсов на спутниках, которые сейчас не задействованы. «До 1 июля 2026 года — обеспечить район радиостанциями. Связь должна быть не “когда-нибудь”, а уже сейчас. Село Аян включено в приоритетный список на подключение к широкополосному доступу в интернет. Поэтому дополнительно к середине лета для жителей организуем Wi-Fi по социальному тарифу. У Хабаровского края — нет окраин! Это не лозунг, а основной принцип нашей работы», — подытожил Дмитрий Демешин.