В поисках исчезнувшей семьи Усольцевых "ЛизаАлерт" применит новое оборудование

Волонтеры намерены применить в поисках исчезнувшей под Красноярском семьи Усольцевых новое оборудование. Это разновидность беспилотников, которые в силу некоторых конструктивных особенностей могут летать едва ли не в любых погодных условиях, преодолевая значительные расстояния.
Новое оборудование позволяет, в частности, эффективно работать в гористой местности (окрестности села Кутурчин, где пропали супруги с дочерью, отличаются именно таким ландшафтом), цитирует ТАСС представителя отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислава Величко.
По его словам, установленная на машине мощная антенна обеспечивает надежную связь с дроном, и он может летать на расстоянии восьми и более километров от оператора.
Также волонтеры планируют применить промышленный беспилотник, способный детально исследовать местность при разных погодных условиях.
Кроме того, в отряде появился специальный полноприводный автомобиль, оснащенный всем необходимым для жизни человека в отрыве от цивилизации как минимум на несколько дней. В машине имеется даже холодильник.
Вся эта техника отправится в район загадочного исчезновения семьи уже в ближайшее время.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали на территории Партизанского района Красноярского края в конце сентября 2025 года. Следователям СК, полицейским, кинологам и волонтерам не удалось найти никаких следов. Поиски продолжаются.