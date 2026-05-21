Биолог Хряпин рассказал, как не стать жертвой от клещей

С начала сезона свыше 84 тысяч россиян обратились к медикам из‑за укусов клещей. Эксперты полагают, что примерно столько же пострадавших не стали обращаться в больницу.
Какие меры профилактики необходимо предпринять, чтобы избежать укуса клеща, рассказал aif.ru энтомолог Роман Хряпин.
Эксперт отметил, что клещи не набрасываются на человека, не прыгают и не бегут за ним. Они сидят на траве или кустах и могут переползти на свою жертву, когда она оказывается рядом.
«Одежда должна быть светлой, потому что так клеща будет видно. Плотно сидящие по фигуре брюки и обувь. Не должно быть каких‑либо зазоров, участков голой кожи, то есть мест, куда может впиться клещ», — сказал энтомолог.
Собеседник издания уточнил, что таких жёстких требований к рубашке нет.
«Пока клещ переползёт на тело выше пояса или к голове, вы его заметите», — отметил он.
Ранее энтомолог Хряпин рассказал, в каких лесах выше риск встретить клещей, а где такая возможность минимальна.