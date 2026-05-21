Хромает, не разгибается: ортопед Литвиненко поставил диагноз Пугачевой

Врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко проанализировал кадры с Аллой Пугачевой, которые были сделаны прохожими во время вечернего променада певицы с супругом Максимом Галкиным*. Пару запечатлели гуляющей по Лимасолу, держась за руки. Также певица была замечена с палочкой.
Врач обратил внимание на характерную походку и осанку знаменитости. По его словам, у певицы явно имеются серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
«Мы видим, что человек идёт слегка сутулившись, не может выпрямить до конца спину в пояснице. Ноги в коленных суставах плохо разгибаются. Также мы видим, что она прихрамывает на левую нижнюю конечность, щадит область левого бедра, то есть левого тазобедренного сустава», — сказал Литвиненко.
Врач отметил, что Примадонна страдает от комплекса заболеваний, характерных для ее возраста.
«Безусловно, есть проблемы с поясничным отделом позвоночника, скорее всего, по типу остеохондроза. Возможно, есть даже протрузии и грыжи диска. С учетом того, что речь о пожилой женщине, вероятно, присутствует и постменопаузальный остеопороз», — пояснил специалист.
Особое внимание Литвиненко обратил внимание на состояние левого тазобедренного сустава певицы.
«Есть изменения в тазобедренных суставах, больше слева, по типу коксартроза. Такая поза и такая установка тела свойственна для стадии обострения, ближе к третьей стадии из четырех возможных», — обозначил травматолог.
Литвиненко также увидел, что коленный сустав певицы работает с ограниченной амплитудой. Он не исключил, что ранее Пугачева могла прибегать к оперативному лечению, однако и это не гарантирует полного восстановления подвижности в пожилом возрасте.
«Мы видим, что нога до конца не разгибается в колене, нет полного сгибания и разгибания. Возможно, там уже были выполнены какие-то хирургические вмешательства. Даже после эндопротезирования и замены суставов человеку в пожилом возрасте очень трудно адаптироваться к новому образу жизни», — подытожил Андрей Литвиненко.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории РФ.