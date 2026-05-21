Адвокат Алешкин: за съемку атак БПЛА грозит штраф до 1 млн рублей

Наказание за съемку вражеских беспилотников меняется в зависимости от региона, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, боевики ВСУ продолжают ежедневные попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Запрет на съемку БПЛА и распространение информации о них (включая фото и видео) действует в ряде регионов России. Такие ограничения вводятся на уровне субъектов РФ через указы губернаторов, постановления или решения оперативных штабов.
«Наказание за съемку беспилотных комплексов зависит от региона, обстоятельств и действий после съемки. Чаще всего это административный штраф, но в некоторых ситуациях возможно привлечение к уголовной ответственности. Во многих регионах России действуют местные нормативные акты, запрещающие фото- и видеосъемку БПЛА, их обломков, а также работы систем противовоздушной обороны (ПВО), РЭБ и расположения военных подразделений», — пояснил специалист.
За нарушение этих запретов гражданам грозит наказание примерно от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тысяч, юрлицам — от 20 тысяч до 1 млн. Размер штрафа зависит от региона.
Так, одни из самых высоких штрафов зафиксированы в Волгоградской области. Для обычных жителей — 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30−50 тысяч, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн.
«В некоторых регионах запрет распространяется не на саму съёмку, а на публикацию материалов в открытом доступе (СМИ, соцсети, мессенджеры)», — добавил Алешкин.
