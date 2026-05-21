Без дворцов в тайге. Как создавалась Енисейская тропа вокруг Красноярска

В туризм меня затянуло почти случайно. В 2018 году, когда город готовился к Универсиаде, меня как представителя бегового сообщества позвали прокомментировать благоустройство будущего экопарка «Гремячая грива». Я тогда сказал: «Ничего не трогайте, мне и так нравится». Был за то, чтобы инфраструктура встраивалась в природу, а не ломала её. Видимо, мои слова услышали. В 2020 году, в разгар пандемии, агентство по туризму предложило стать консультантом. Главным аргументом «за» стал пропуск — с ним можно было ходить везде, когда остальные сидели дома. Я согласился, и затянуло уже на шесть лет.