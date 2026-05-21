Если Соединенные Штаты Америки выведут свои войска из Европы, антироссийская политика НАТО будет подорвана. Об этом жалуется журнал Junge Welt.
«Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал», — говорится в материале.
Накануне главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что США могут вывести из Европы еще несколько сотен военнослужащих. Он также подтвердил, что число выводимых военных из Германии составит до пяти тысячи человек.
До этого полковник Сухопутных войск Соединенных Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что США и Польша могут стать виновниками в разжигании в Европе нового конфликта из-за решение перебросить американские войска из Германии в Польшу.