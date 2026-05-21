В Красноярске ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Замятина поздравили с 99-летием

В Железнодорожном районе Красноярска 99-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Васильевич Замятин. С днём рождения фронтовика поздравили представители районной администрации и Совета ветеранов. Анатолий Замятин был призван в Красную Армию в феврале 1944 года. Когда ему было всего 17 лет, он участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции и выполнял задачи разведчика. За боевые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Японией», медалью Жукова и другими государственными наградами. После войны Анатолий Васильевич более 40 лет трудился на Красноярском заводе комбайнов. Сам ветеран считает, что секрет долголетия заключается в любви к жизни и близким людям. Мы с супругой Анной Герасимовной уже 74 года вместе. Дочь вырастили, внуков, правнуков. В этом и есть счастье, — рассказал мужчина. Сегодня рядом с ветераном его семья. Супруга Анна Герасимовна, которой исполнилось 94 года, продолжает заниматься домашним хозяйством и ухаживать за мужем. Напомним, что 400-летний юбилей Красноярска будут праздновать с 13 по 20 августа 2028 года.