Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры состоится в Нижнем Новгороде

На сцене Нижегородского ТЮЗа 25 мая состоится праздничный концерт (6+), посвященный Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Организатором праздника является Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской области.
С 17:00 в холле театра зрители могут посетить мастер-класс «Нижегородской скрипторий» (6+), на котором можно будет познакомиться с различными стилями оформления книг, а также мастер-класс «Урок чистописания» (6+) по основам письма перьевой ручкой.
Кроме того, состоится встреча (6+) с детским поэтом и прозаиком Ириной Дружаевой «Как стать волшебником». На встрече она расскажет о народной культуре, о фольклоре как ее части, о том, как народная культура прививает любовь к семейным ценностям, родному краю и родному языку, а также о легендах и народных сказках. Кроме того, участников ждет мастер-класс (6+) — создание поделки из заранее приготовленных деталей. Также состоится встреча с поэтессой, прозаиком, филологом и публицистом Мариной Кулаковой в формате лекции-мастерской «Корень Русь» (12+).
Также в фойе будет доступна планшетная выставка «Нижегородская книжная сокровищница» (6+), знакомящая с уникальными рукописными и старопечатными книгами из фонда Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина. Можно будет совершить виртуальную экскурсию по типографии Ивана Федорова.
В праздничном концерте (0+), который начнется в 18:00, примут участие ансамбль «Нижегородский распев», академический хор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, образцовый старший хор «Камертон» Дворца детского творчества имени В. П. Чкалова, образцовый хор «Вдохновение» Детской школы искусства № 8 имени В. Ю. Виллуана, заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации фольклорный ансамбль «Прялица», ансамбль народной песни и танца «Любава». В концерте прозвучит русская духовная музыка, народные произведения и сочинения С. И. Смирнова.
Вход на концерт бесплатный. Необходима регистрация по ссылке: gbu-dpo-no-umts.timepad.ru/event/3978295/. Количество мест ограничено.
Напомним, что День славянской письменности и культуры приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. Ежегодно он отмечается 24 мая.