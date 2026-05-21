Комсомольчанин 14 раз перевёл деньги мошенникам, пытаясь снять девушку

19-летний студент из Комсомольска-на-Амуре обратился в полицию после того, как попытка скрасить вечер обернулась потерей больше 180 тысяч рублей и угрозами. Молодой человек нашёл в интернете сайт с интимными услугами, перешёл по ссылке и перевёл деньги. Дальше начался конвейер, который остановился только на четырнадцатом переводе.
Сразу после первого платежа с юношей связался якобы администратор ресурса и сообщил, что оплата не прошла, а сайт висит на технических работах. Студента убедили пройти к банкомату и повторить перевод. Тот послушался. Затем схема повторилась — снова звонок, снова «платёж не прошёл», снова новые реквизиты. В итоге потерпевший совершил 14 переводов наличными через разные банкоматы города.
Когда молодой человек наконец осознал, что имеет дело с аферистами, он прекратил общение, но история на этом не закончилась: спустя несколько часов ему позвонил неизвестный и начал угрожать. Студент прервал разговор и отправился в отдел полиции № 2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой — до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этой схеме. Сама же история в очередной раз напоминает, что сайты с сомнительными услугами — это почти всегда капкан, из которого кошелёк выходит пустым.