Хабаровчанам предложили помощь в реализации спортивных инвестпроектов

Продолжается прием заявок на конкурс «Добрый спорт», принять участие в котором приглашают предпринимателей Хабаровского края. Победители получат средства на реализацию инициатив для детского любительского спорта, сообщает «Хабаровский край сегодня».
Проекты должны быть рассчитаны на детей до 17 лет, в том числе и на ребят с ОВЗ. Подать заявку до 25 июня можно в одной из нескольких предложенных номинаций на площадке Фонда Геннадия Тимченко.
Так, участником в номинации «Добрый лед», созданной для проектов развития и популяризации дворового хоккея, могут стать НКО, ТОС и бюджетные учреждения. Главными условиями являются регистрация в РФ и реализация своих проектов на территориях с населением до 70 тысяч человек. Организация, занявшая первое место, получит финансовую поддержку до 2 млн рублей.
Проекты, направленные на поддержку дворового спорта и шахмат, включающих региональные и межрегиональные спортивные мероприятия, подают в номинации «Выпускники». Участие в ней могут принять победители конкурса «Добрый спорт» 2024 и 2025 годов и победители конкурса «Добрый лед» за период 2013—2023 годов, реализующие проекты в населенных пунктах численностью до 200 тыс. жителей. Победитель также получит финансовую поддержку до 2 млн рублей.
В другой номинации «Команда нашего двора» принимают инициативы от НКО, ТОС и бюджетных учреждений для развития и популяризации дворовых командных видов спорта, например футбола, баскетбола, стритбола, волейбола. На воплощение своего проекта победителю направят финансовую поддержку до 1 млн рублей.
До 300 тыс. рублей получит победитель в номинации «Сильный ход». Сюда можно предложить проекты для поддержки шахматных инициатив среди детей и подростков, для проведения соревнований для школ, для создания секций в домах культуры и других учреждениях, в том числе на территории сельских клубов.
Помимо материальной поддержки победителям предоставят экспертную и методическую помощь. Реализация проектов стартует в сентябре этого года.