Мэр Красноярска назвал участки, где летом возможны пробки из-за ремонта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в летний ремонтный сезон работы на проезжей части будут идти на 230 объектах. Мэр города Сергей Верещагин рассказал, какие участки могут стать наиболее напряженными для движения.
Речь идет о замене асфальта, обновлении инженерных сетей и других работах, которые потребуют ограничений на дорогах. Специалисты заранее определили места, где при ремонте ожидаются самые плотные потоки автомобилей.
В перечень вошли Коммунальный и Николаевский мосты, мост «777», а также путепровод на Бугаче.
На левом берегу затруднения возможны на улицах Брянская, Вейнбаума, Белинского, Партизана Железняка, Тотмина и Дубровинского. На правом берегу в список включены улица Семафорная, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», Свердловская, 60 лет Октября и Монтажников.
По словам Сергея Верещагина, в период отпусков интенсивность движения обычно снижается, однако из-за плотного графика ремонта и зависимости работ от погоды полностью избежать пробок вряд ли получится.
Глава города поручил службам оперативно отслеживать дорожную ситуацию, корректировать режимы светофоров и принимать решения для равномерного распределения нагрузки на улично-дорожную сеть.