Перехвачены корабли-призраки: раскрыто морское контрнаступление ВСУ

В ночь на 20 мая на российские регионы обрушилась серьезная атака украинских дронов. По данным Минобороны РФ, в ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Утром атаки продолжились: с 09:00 до 14:00 расчеты ПВО нейтрализовали еще 94 БПЛА.
Сирены над морем и налет из нейтральных вод.
Особый резонанс вызвали атаки на Анапу и Новороссийск. Утром 20 мая в Анапе сирены воздушной тревоги включали трижды — в 06:03, 07:41 и 08:15. Генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru раскрыл, откуда запускали БПЛА.
«На Анапу и Новороссийск налеты идут со стороны Одессы или Николаева, также используются в качестве площадок корабли», — отметил он.
Генерал подчеркнул, что ВСУ активно осваивают нейтральные воды: «Намного проще осуществлять налеты через морскую территорию, где может находиться катер или корабль под разными флагами с диверсионно-разведывательной группой на борту».
Ответный удар: полыхающие тылы ВСУ.
Ответ России последовал незамедлительно. Минобороны отчиталось об ударах возмездия: авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе, Харькове и Днепропетровске. В Днепре после прилетов «Искандеров» зафиксирован сильный пожар на нефтебазе и повреждение складов с военным имуществом, в Сумах начались перебои с электроэнергией.
Охота на операторов: главные цели на харьковском направлении.
Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии aif.ru расставил приоритеты российских ударов на одном из самых горячих участков фронта — на Харьковском направлении.
«К важным для ВСУ объектам относятся склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, цеха сборки БПЛА и другой военной техники, места ремонта, а также пункты дислокации украинских боевиков и пункты управления беспилотными системами», — заявил он.
Марочко добавил, что под прицелом находятся и объекты двойного назначения, в первую очередь энергетические, которые активно поражаются на харьковском направлении.
За сутки общие потери ВСУ в зоне ответственности российских группировок составили до 990 военных. Помимо этого, уничтожена немецкая зенитная установка Gepard. Действия армии России становятся все более точечными и системными: удары методично разрушают логистику противника, лишают его топлива и боеприпасов, а охота за операторами дронов снижает саму способность Киева наносить удары вглубь территории РФ.