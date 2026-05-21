Перехвачены корабли-призраки: раскрыто морское контрнаступление ВСУ

Цели на Украине подверглись массовой атаке в ответ за удары дронов по РФ. Военные раскрыли, откуда запускали БПЛА на российские города и каким был ответ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 20 мая на российские регионы обрушилась серьезная атака украинских дронов. По данным Минобороны РФ, в ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Утром атаки продолжились: с 09:00 до 14:00 расчеты ПВО нейтрализовали еще 94 БПЛА.

Сирены над морем и налет из нейтральных вод.

Особый резонанс вызвали атаки на Анапу и Новороссийск. Утром 20 мая в Анапе сирены воздушной тревоги включали трижды — в 06:03, 07:41 и 08:15. Генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru раскрыл, откуда запускали БПЛА.

«На Анапу и Новороссийск налеты идут со стороны Одессы или Николаева, также используются в качестве площадок корабли», — отметил он.

Генерал подчеркнул, что ВСУ активно осваивают нейтральные воды: «Намного проще осуществлять налеты через морскую территорию, где может находиться катер или корабль под разными флагами с диверсионно-разведывательной группой на борту».

Ответный удар: полыхающие тылы ВСУ.

Ответ России последовал незамедлительно. Минобороны отчиталось об ударах возмездия: авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе, Харькове и Днепропетровске. В Днепре после прилетов «Искандеров» зафиксирован сильный пожар на нефтебазе и повреждение складов с военным имуществом, в Сумах начались перебои с электроэнергией.

Охота на операторов: главные цели на харьковском направлении.

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии aif.ru расставил приоритеты российских ударов на одном из самых горячих участков фронта — на Харьковском направлении.

«К важным для ВСУ объектам относятся склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, цеха сборки БПЛА и другой военной техники, места ремонта, а также пункты дислокации украинских боевиков и пункты управления беспилотными системами», — заявил он.

Марочко добавил, что под прицелом находятся и объекты двойного назначения, в первую очередь энергетические, которые активно поражаются на харьковском направлении.

За сутки общие потери ВСУ в зоне ответственности российских группировок составили до 990 военных. Помимо этого, уничтожена немецкая зенитная установка Gepard. Действия армии России становятся все более точечными и системными: удары методично разрушают логистику противника, лишают его топлива и боеприпасов, а охота за операторами дронов снижает саму способность Киева наносить удары вглубь территории РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
