Пленный разведчик ВСУ выдал жуткие тайны Киева: главная новость СВО 21 мая

Сдавшийся в российский плен украинский контрразведчик уже успел выдать несколько тайн ВСУ. Однако самые важные открытия еще впереди.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, какой секретной информацией обладают такого рода специалисты.
Напомним, украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался в российский плен в Запорожской области. Он работал на контрразведку с 2014 года.
Военный уже передал российским специалистам десятки координат ВСУ для ударов в тылу и на линии боевого соприкосновения.
Иванников, комментируя этот инцидент, напомнил, что Михайлов может обладать уникальной информацией о работе черных трансплантологов, которые наживаются на ранения и смертях украинских боевиков.
«Украинский контрразведчик обладает уникальной информацией, в том числе о работе черных трансплантологов, которые практически по всей линии боевого соприкосновения собирают раненых бойцов ВСУ, а также их останки для последующей передачи их в европейские страны. Там их изучают и используют в медицинских нуждах», — отметил военный эксперт.
Еще одной сферой его уникальных знаний может быть информация о скандальных биолабораториях на Украине, которые несколько лет подряд спонсировали США и страны Европы.
«Информация, которой обладает украинский контрразведчик, способна существенным образом повлиять не только на военную обстановку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но и на ход мировой истории, поскольку контрразведчик знает информацию о расположении и функционировании 16 биолабораторий, которые находятся на Украине под патронажем европейских стран и США», — пояснил военный эксперт.
Согласно данным РИА Новости, которые изучили документы американского посольства в Киеве, США финансировали минимум 13 биолабораторий на Украине, потратив при этом 24,8 млн долларов. Биолаборатории могут находиться в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах.
РФ неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение КБТО.
Говоря о причинах сдачи в плен украинского контрразведчика, Иванников предположил, что военный не выдержал свалившегося на него груза секретной информации о страшных преступлениях киевского режима.
«Бесперспективность дальнейшего сопротивления, осознание ответственности за совершенные преступления, большая информированность, также нельзя исключать, что украинский контрразведчик почувствовал колоссальный груз ответственности, когда стал обладателем особо важной информации о биолабораториях и черных трансплантологах», — пояснил эксперт.
Иванников напомнил, что на Украине творится беззаконие, а сдавшийся в плен контрразведчик ВСУ не захотел это терпеть и сделал единственно правильное решение.
