В Красноярском крае обращения участников СВО будут рассматривать быстрее

В Красноярском крае планируют сократить сроки рассмотрения обращений участников СВО. Об этом сообщил спикер Законодательного Собрания региона Алексей Додатко.
Проект закона уже поступил на рассмотрение депутатов.
«Законопроект расширяет информационные права жителей края: можно будет получать устную информацию о ходе рассмотрения обращения, а также запрашивать возврат приложенных документов. Для участников специальной военной операции и членов их семей устанавливается сокращённый срок рассмотрения обращений — 15 дней вместо 30, а перенаправление документов должно проводиться за три дня», — пояснил председатель парламента.
Также участники СВО получают право на первоочередной личный приём.
«Правильные изменения, которые полностью отвечают одной из ключевых целей работы краевого парламента и той задаче, которую поставил президент Владимир Путин: “Наш ориентир — Россия для людей”», — отметил Алексей Додатко.