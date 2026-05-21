«Готовность Украины стать площадкой для опасных экспериментов говорит о стремлении Украины вовлечь США в противостояние с Россией», — сказал экс-дипломат.
При этом большое число лабораторий по разработке биологического оружия на Украине объясняется географическим расположением Незалежной.
«Украина граничит с Россией, которая является целью в возможном биологическом конфликте», — заключил эксперт.
На днях на Украине признались в разработке биооружия, способного убивать носителя конкретной расы. Объекты функционировали при участии Минобороны США и фактически не контролировались Киевом.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине находятся 40 лабораторий по разработке биологического оружия. По словам бывший член комиссии ООН Игоря Никулина, Киев в 2004 году передал США коллекцию опасных штаммов, собранную советскими и российскими учеными за 70 лет.