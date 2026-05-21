Почти 370 тысяч цветов украсят скверы и клумбы Владивостока в этом году

На этой неделе специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» провели работы на нескольких клумбах в районе остановок общественного транспорта «Молодежная» и «Фабрика Заря», на улицах Светланской, Набережной, в сквере Зорге, Чеховском сквере и по другим адресам.
Всего в этом году в дальневосточной столице в скверах, парках, цветниках и других зеленых зонах высадят 7,5 тысяч многолетних травянистых растений и 268 тысяч однолетних цветов. 41 тысяча тюльпанов была высажена прошлой осенью и уже украшает город своим ярким цветением. В завершение этого сезона озеленители планируют разместить на клумбах еще 50 тысяч тюльпанов для цветения следующей весной.
Ежегодно городские озеленители украшают растениями 107 цветников общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров, отмечает пресс-служба мэрии.
«На клумбах в этом году традиционно высаживаем петуньи, катарантусы, бегонии, пеларгонии, сальвии и другие цветы. Первую рассаду на клумбах традиционно начинаем высаживать с учетом погоды ориентировочно в конце апреля. После того как первоцветы отцветают, меняем их на летние виды, чтобы цветники радовали жителей и гостей города в течение всего сезона», — рассказала и.о. директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова.
Помимо этого, городские озеленители комбинируют на клумбах однолетние цветы с различными многолетними растениями и кустарниками: кизильниками, спиреями, форзициями, можжевельниками и другими.