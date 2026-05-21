ВЦИОМ: Лукашенко возглавил рейтинг доверия в РФ среди лидеров стран бывшего СССР

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Такие данные содержатся в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Александр Лукашенко — лидер по доверию (75%), за 10 лет рост показателя — на 10 п.п.», — говорится в материалах центра.
Вторую строчку в рейтинге занимает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — 25%. Согласно исследованию, показатель доверия лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву составил 8%, премьер-министру Армении Николу Пашиняну — 7%. По 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Киргизии, по 4% — лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы, отмечают эксперты.
Руководитель практики «Международные проекты» АЦ ВЦИОМ Илона Гёзалян пояснила, что оценки доверия складываются из нескольких составляющих: информационного присутствия, тональности информации и общего отношения к стране. «Хороший пример, когда эти факторы работают в одном направлении и доверие укрепляется, — Белоруссия: высокая информационная плотность, устойчиво позитивная тональность и глубокая интеграция дали результат в 75% и рост на протяжении многих лет», — подчеркнула эксперт.
Опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.