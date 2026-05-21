Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: Лукашенко возглавил рейтинг доверия в РФ среди лидеров стран бывшего СССР

На втором месте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Такие данные содержатся в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Александр Лукашенко — лидер по доверию (75%), за 10 лет рост показателя — на 10 п.п.», — говорится в материалах центра.

Вторую строчку в рейтинге занимает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — 25%. Согласно исследованию, показатель доверия лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву составил 8%, премьер-министру Армении Николу Пашиняну — 7%. По 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Киргизии, по 4% — лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы, отмечают эксперты.

Руководитель практики «Международные проекты» АЦ ВЦИОМ Илона Гёзалян пояснила, что оценки доверия складываются из нескольких составляющих: информационного присутствия, тональности информации и общего отношения к стране. «Хороший пример, когда эти факторы работают в одном направлении и доверие укрепляется, — Белоруссия: высокая информационная плотность, устойчиво позитивная тональность и глубокая интеграция дали результат в 75% и рост на протяжении многих лет», — подчеркнула эксперт.

Опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше