Садовод Туманов рассказал, как продавцы клубники обманывают покупателей

Садовод Туманов объяснил, почему «Крымская» и «Краснодарская» клубника может быть на самом деле завезена из Китая или Турции.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов предупредил о маркетинговых уловках, которыми пользуются продавцы клубники (садовой земляники). Как он отметил в беседе с aif.ru, надписи на ценниках вроде «Крымская» или «Краснодарская» далеко не всегда соответствуют действительности.

«На самом деле в том же Крыму своей ягоды не хватает, её туда ещё и завозят. То, что выращивается в Крыму, может поставляться в небольших количествах, но это не массовые завозы. А бренды работают: люди у нас патриотично настроены и предпочитают покупать крымское или краснодарское, а не турецкое или китайское», — пояснил Туманов.

Он добавил, что значительная часть садовой земляники на прилавках — импортная, и её качество зачастую не уступает местной, однако продавцы умышленно скрывают реальное происхождение товара.

Туманов также добавил, что за многие годы проверок на рынках ни разу не смог добиться от продавцов сопроводительных документов: все как один твердили, что «документы у хозяина, а хозяин отъехал».

Ранее агроном Людмила Воинкова в беседе с aif.ru отметила, чтобы получить богатый урожай клубники уже в конце мая или начале июня, важно подобрать сорта, которые не только выдержат капризы погоды, но и порадуют вкусом и размером плодов. Специалист назвала три сорта, на которые стоит обратить внимание.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше