Хабаровский ефрейтор подбил дрон ВСУ из автомата и спас орудийный расчёт

Ефрейтор Павел Цех из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в одном бою сделал всё, что от него требовалось и даже больше. Он укрыл боеприпасы, увёл расчёт из-под удара, а потом ещё и сбил вражеский дрон из стрелкового оружия. За это бойца отметили ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.