Хабаровский ефрейтор подбил дрон ВСУ из автомата и спас орудийный расчёт

Ефрейтор Павел Цех из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в одном бою сделал всё, что от него требовалось и даже больше. Он укрыл боеприпасы, увёл расчёт из-под удара, а потом ещё и сбил вражеский дрон из стрелкового оружия. За это бойца отметили ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Павел служит в орудийном расчёте, и его задача — обеспечивать бесперебойную огневую поддержку подразделений. Он подносит снаряды, следит за боеспособностью орудия, оборудует укрытия и маскирует позиции. Работа не всегда заметная, но без неё пушка молчит. В тот день расчёт оказался под массированным налётом FPV-дронов — противник накрывал район целенаправленно и плотно.
Когда над позицией закружили беспилотники, ефрейтор не растерялся. Он быстро сменил позицию, надёжно укрыл боеприпасы от осколков и открыл огонь из штатного автомата. Один из дронов рухнул после его выстрела. Атака украинских нацистов захлебнулась, и как только небо очистилось, Павел без паузы вернулся к орудию и продолжил подавать снаряды.
Благодаря его решительности, хладнокровию и молниеносной реакции расчёт сохранил боеспособность, отбил налёт и полностью выполнил боевую задачу — именно такие действия на передовой часто решают исход боя.