Трое погибли и 19 пострадали от неизвестного вещества в США

В американском городе Маунтин-Эйр (штат Нью-Мехико) три человека погибли и 19 пострадали после контакта с «неопознанным веществом». Об этом в среду, 20 мая, сообщил телеканал KOB 4 со ссылкой на источники.
По данным телеканала, пострадавшие были доставлены в больницу Университета Нью-Мехико. У госпитализированных наблюдаются тошнота и головная боль, два человека находятся в тяжелом состоянии.
В поезде на станции Кавасаки в пригороде Токио в воскресенье, 10 мая, распылили неизвестное химическое вещество, после чего у пассажиров появились кашель и обильное слезотечение. Всего в результате случившегося пострадали более 13 человек, трех из них, мужчину с женой и годовалой девочкой, госпитализировали.
Массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту и повышенную температуру. У некоторых туристов первые признаки отравления появились уже через несколько дней после заселения, у других — за день или два до вылета домой. По словам гостей, администрация курорта отказалась признавать массовую вспышку отравления. Они объяснили недомогание сменой климата.