Трое погибли и 19 пострадали от неизвестного вещества в США

Массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту и повышенную температуру. У некоторых туристов первые признаки отравления появились уже через несколько дней после заселения, у других — за день или два до вылета домой. По словам гостей, администрация курорта отказалась признавать массовую вспышку отравления. Они объяснили недомогание сменой климата.