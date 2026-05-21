Операция РФ потрясла ВСУ и НАТО: в плен взят носитель особо важных секретов

В мире спецслужб добровольная сдача в плен офицера контрразведки — событие экстраординарное. Такие люди обучены методам конспирации, психологической устойчивости и работе с секретной информацией. Они не сдаются просто так.
Но украинский контрразведчик Сергей Михайлов, проработавший в структурах СБУ с 2014 года, принял именно это решение. И теперь российские следователи и военные эксперты получают доступ к информации, которая может шокировать мировую общественность.
Так, украинский контрразведчик является носителем секретной информации о работе чёрных трансплантологов, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По словам эксперта, это не просто рядовой перебежчик, а человек, который владеет сведениями, способными изменить ход не только военных действий, но и международных расследований.
Что рассказал перебежчик: от координат до чёрной трансплантологии.
Напомним, украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался в российский плен в Запорожской области. По данным ТАСС, он работал на контрразведку с 2014 года. Военный, в частности, передал ВС РФ десятки координат ВСУ для ударов в тылу и на линии боевого соприкосновения. Эти данные уже используются российскими военными для нанесения точечных ударов по штабам, складам и узлам связи противника. Но главные сведения — не об этом.
«Украинский контрразведчик обладает уникальной информацией, в том числе о работе черных трансплантологов, которые практически по всей линии боевого соприкосновения собирают раненых бойцов ВСУ, а также их останки для последующей передачи их в европейские страны. Там их изучают и используют в медицинских нуждах», — отметил военный эксперт.
Речь идёт о чудовищной схеме, о которой ранее ходили лишь слухи. Согласно информации, которую раскрывает перебежчик, в прифронтовой зоне действуют специальные группы, которые под видом эвакуации раненых собирают тела погибших украинских военных.
Затем эти останки (а в некоторых случаях — ещё живые люди) отправляются в европейские клиники, где органы и ткани используются для трансплантации, научных исследований или производства биоматериалов. Если эта информация подтвердится, речь пойдёт о масштабном преступлении против человечности.
Тайну украинских биолабораторий, которые спонсируют страны Европы и США, может раскрыть сдавшийся в российский плен контрразведчик ВСУ, добавил Иванников.
«Информация, которой обладает украинский контрразведчик, способна существенным образом повлиять не только на военную обстановку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но и на ход мировой истории, поскольку контрразведчик знает информацию о расположении и функционировании 16 биолабораторий, которые находятся на Украине под патронажем европейских стран и США», — пояснил военный эксперт.
Согласно данным РИА Новости, которые изучили документы американского посольства в Киеве, США финансировали минимум 13 биолабораторий на Украине, потратив при этом 24,8 млн долларов.
Предварительно, находящиеся под особой защитой биолаборатории находятся в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах. Объекты создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США.
Однако Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
Теперь у российских следователей может появиться возможность заглянуть внутрь этой закрытой системы. Где именно находятся лаборатории, какие штаммы там изучаются, кто финансирует исследования и какова их истинная цель — на эти вопросы может ответить перебежчик. И ответы, судя по всему, будут крайне неудобными для западных стран, которые годами отрицали своё участие в создании биологического оружия на территории бывшей советской республики.
Почему он сдался: груз секретов и угрызения совести.
Украинский контрразведчик сдался в российский плен, не выдержав груза секретной информации о преступлениях Киева, считает Олег Иванников.
«Почему он сдался в плен? Бесперспективность дальнейшего сопротивления, осознание ответственности за совершенные преступления, большая информированность, также нельзя исключать, что украинский контрразведчик почувствовал колоссальный груз ответственности, когда стал обладателем особо важной информации о биолабораториях и черных трансплантологах. Он в теории может быть порядочным человеком, который не смог молчать и решил поделиться этой информацией с российскими специалистами», — пояснил эксперт.
Иванников напомнил, что на Украине творится беззаконие, а сдавшийся в плен контрразведчик ВСУ, вероятно, не захотел это терпеть.
«Он принял единственно правильное решение: сохранил жизнь и себе, и многим украинцам, которые в дальнейшем будут избавлены от преступного воздействия киевского режима и ВСУ», — добавил он.
Возможно, Михайлов действительно осознал, что участвует в преступлениях. В любом случае, его показания — это не просто военная информация. Это моральный компромисс, на который пошёл человек, долгие годы служивший режиму. И теперь он готов говорить. Вопрос в том, услышат ли его на Западе. Или предпочтут сделать вид, что ничего не происходит.