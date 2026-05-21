Суд Приморья подтвердил конфискацию коррупционного имущества экс-ректора ВГУЭС Лазарева

Владивостокский краевой суд признал законным изъятие в пользу государства недвижимости и других активов бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, экс-прокурора Приморья Валерия Василенко, членов их семей и ряда аффилированных с ними лиц, полученных с нарушением антикоррупционного законодательства. Группа физических и юридических лиц пыталась оспорить решение районного суда, но вышестоящая инстанция отклонила их жалобы, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 19.02.2026 оставлено без изменения, апелляционные жалобы АНПОО “Дальневосточный центр непрерывного образования”, представителя Лазарева Г. И. — Гришина И. В., ЗАО “Линком”, Лазаревой Л. М., Баюровой Е. В., представителя Буглак О. Н. — Извековой К. В., Ильина А. Е., представителя Лазарева И. Г. — Костюченко А. С., АНОО ДО “Центр образования и развития” — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда рассмотрела апелляцию на иск заместителя Генерального прокурора России. Ответчиками по делу выступали Лазарев Г. И., Лазарева И. П., Лазарев И. Г., Лазарева Л. М., Леонтьева Т. И., Баюрова Е. В., Василенко В. В., Буглак О. Н., Ильин А. Е. и девять организаций: АНОО ДПО «ПМЦ», АНПОО «ДВЦНО», АНОО ДО «ЦОР», ЗАО «Линком», ООО «КЭН», ООО «СИДИМИ», ООО «Одиссей», ООО «Аванта», ООО «Иммобилиаре».
Все жалобы ответчиков, настаивавших на отмене решения Ленинского райсуда, признаны необоснованными. Имущество, которое, по версии надзорного ведомства, было получено в обход закона о противодействии коррупции, остается в собственности государства.
Кроме того, суд оставил без рассмотрения апелляции граждан Рылова Р. Н. и Турмовой Е. П., которые не являлись участниками первоначального процесса, но пытались обжаловать решение.
Постановление районного суда от 19 февраля 2026 года вступило в законную силу.
Напомним, что Геннадий Лазарев, уже лишившийся большей части активов, обвиняется в создании преступного сообщества, похитившего денежные средства почти на 700 млн рублей, в том числе более 13 млн рублей у АО «Восточная верфь», совладельцем которого ещё недавно был экс-депутат.
В доход РФ обращено более 200 объектов недвижимого имущества, принадлежащих девяти ООО и другим аффилированным с ответчиками структурам, а также 26 тысяч штук обыкновенных акций АО «Восточная верфь», принадлежащих Лазареву, и 17 тыс. штук обыкновенных акций АО «Восточная верфь», зарегистрированных на Тамару Леонтьеву.