Семь бердских школьников пробились в «Сириус» через финал конкурса «Большие вызовы»

С 29 апреля по 5 мая юные дарования защищали свои проекты перед строгим жюри. Конкурс «Большие вызовы» считается одним из самых авторитетных в стране для начинающих изобретателей и будущих инженеров. И семеро бердчан не ударили в грязь лицом.
Особо отличились двое. Девятиклассник Алексей Перепёлкин из школы № 2 «Спектр» и его ровесница Дарья Бажова из восьмой школы стали призёрами соревнования. Но главный приз ждал их впереди.
Успех на конкурсе распахнул перед ребятами новые горизонты. Они получили приглашение на очную научно-технологическую программу «Большие вызовы», которая стартует в «Сириусе» уже в июле. Только теперь им предстоит не предлагать собственные идеи, а решать реальные производственные задачи от ведущих российских корпораций.
