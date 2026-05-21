Студенты ТГМУ создают лекарства из приморских дикоросов

Медико-генетический центр работает при Тихоокеанском государственном медицинском университете. В нем будущие провизоры и фармацевты разрабатывают лекарства из дальневосточных, в том числе приморских дикоросов.

Источник: НИА Владивосток

Губернатор края Олег Кожемяко посетил учреждение и ознакомился с научными разработками.

Экскурсия в медико-генетический центр (МГЦ) пролегала через роботизированную аптеку, где посетителей обслуживает механическая рука: достаточно выбрать нужный препарат на электронной панели, как через пару минут заказ уже будет выдан роботом через специальное окошко.

В лаборатории МГЦ будущие провизоры, фармацевты производят лекарственные препараты и разрабатывают БАДы из эндемических целебных растений Дальнего Востока, сообщает пресс-служба краевого кабмина.

Олег Кожемяко после осмотра центра принял участие в заседании ученого совета ТГМУ. Глава региона отметил уникальность университетской лаборатории для приморской медицины и поднял вопрос подготовки квалифицированных кадров.

«Нужно внедрять практики студентов в лечебных учреждениях края, чтобы выпускник уже обладал первичными навыками, мог работать в районной больнице. Наша задача, чтобы врач оставался на месте, в Приморском крае, поэтому будем больше строить арендного жилья с возможностью выкупить квартиру на льготных условиях. Также важно, чтобы у медицинского персонала была возможность повысить свою квалификацию, стать специалистом более высокого уровня», — добавил Олег Кожемяко.

Особое внимание глава региона уделил участникам специальной военной операции, которым по возвращении с фронта домой нужно оказать всю необходимую лечебную и психологическую помощь и реабилитацию.