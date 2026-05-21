Очередная вспышка лихорадки Эбола: бояться ли миру новой эпидемии?

В свою очередь вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил ТАСС, что Эболой заражаются от животных — при контактах или употреблении в пищу. Причем одним из главных распространителей вируса являются летучие мыши и обезьяны. В результате контакта с животными в организме начинаются кровоизлияния. «Если его близкие с ним [больным] соприкасаются, трогают его, то могут заразиться. Именно так и начала распространяться эта болезнь в Африке», — резюмировал Альтштейн, добавив, что Эбола гораздо опаснее хантавируса, который слабо передается от человека к человеку.