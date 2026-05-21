Очередная вспышка лихорадки Эбола: бояться ли миру новой эпидемии?

Особенности вируса и первые жертвы.
По словам главы АЦКПЗ Жана Касейя, лихорадка стала распространяться в прошлом месяце. «Вспышка началась еще в апреле, — сказал он. — Когда власти узнали о ней, вирус уже скрытно распространялся несколько недель».
Первой жертвой вспышки стала медсестра, которая умерла 24 апреля в медицинском центре столицы провинции Итури городе Буниа. Служба здравоохранения ДРК получила первые тревожные сигналы из Итури 5 мая. Спустя девять дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки — вирус Эбола-Бундибугио. По данным экспертов, смертность при заражении им составляет 30−50%.
Как отметил заместитель директора Национального института здравоохранения Замбии Наим Далал, штамм, о котором идет речь, в значительной степени отличается от ставших известными при предыдущих вспышках опасного заболевания. От него не существует какой-либо вакцины или разработанной методики лечения.
В свою очередь вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил ТАСС, что Эболой заражаются от животных — при контактах или употреблении в пищу. Причем одним из главных распространителей вируса являются летучие мыши и обезьяны. В результате контакта с животными в организме начинаются кровоизлияния. «Если его близкие с ним [больным] соприкасаются, трогают его, то могут заразиться. Именно так и начала распространяться эта болезнь в Африке», — резюмировал Альтштейн, добавив, что Эбола гораздо опаснее хантавируса, который слабо передается от человека к человеку.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступающий представителем Африканского союза по вопросам предотвращения пандемий, 17 мая призвал мировое сообщество к совместным действиям. «Сейчас необходимы срочность, единство и коллективные действия. Раннее выявление, оперативное информирование и решительные действия остаются критически важными для сдерживания вспышек до того, как они перерастут в более широкий региональный кризис», — подчеркнул он. В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил риски распространения лихорадки как высокие для ДРК и Уганды и как низкие на глобальном уровне.
На 20 мая в ДРК выявлено почти 600 предполагаемых случаев заражения, умерло как минимум 139 человек. Одним из заболевших стал гражданин США — врач Питер Стаффорд, который заразился во время лечения пациентов в небольшой больнице в Ниакунде (ДРК). Его доставят на лечение в специализированное изоляционное отделение больницы «Шарите» в Берлине. С ним привезут еще шесть человек с подозрением на заражение.
В Уганде зарегистрированы один случай заражения и один летальный исход. В обоих случаях речь идет о гражданах ДРК, недавно прибывших в страну.
Меры в Африке и международная помощь.
Власти Уганды ввели медицинский контроль на границе с ДРК. В районе Бундибугио на западе страны медицинские работники измеряют температуру людям, помогают им обрабатывать руки антисептиками. Самих медицинских работников в регионе обучают тому, как лучше всего предотвратить контакты с возможными носителями вируса.
Министерство здравоохранения страны также объявило о временном запрете на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствиях. Населению рекомендовано строго соблюдать гигиенические меры, включая частое мытье рук с мылом, использование антисептиков и немедленное сообщение о подозрительных симптомах, таких как лихорадка, рвота, кровотечение и сильная слабость. Кроме того, в Уганде развернуты группы специалистов для отслеживания контактов заболевших и мониторинга возможных очагов заражения. На карантин помещено более 100 человек.
Аналогичные меры принимают власти Замбии. В провинциях Северная, Луапула и Северо-Западная, которые граничат с ДРК, активированы все предусмотренные меры пограничного медицинского контроля. Начали работать региональные центры реагирования на чрезвычайные эпидемиологические ситуации в шести провинциях — Северная, Луапула, Северо-Западная, Южная, Лусака и Коппербелт, их задача — мониторинг всех подозрительных случаев.
Вашингтон сообщил о выделении первоначальной помощи в размере $13 млн на борьбу с распространением Эболы в ДРК и Уганде. Средства будут направлены на эпидемиологический надзор, улучшение работы лабораторий, тестирование, безопасное захоронение погибших и информирование населения. Кроме того, власти США профинансируют создание порядка 50 временных лечебных учреждений в этих странах. Временные госпитали будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим, а также оперативно выявлять вирус среди местного населения.
В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что направит в Африку группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. «Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Эксперты не паникуют.
Российские эксперты считают, что вероятность быстрого распространения вируса за пределами Африки остается низкой, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что риск распространения вируса Эбола в России отсутствует. Доктор медицинских наук Елена Малинникова сообщила ТАСС, что документально подтвержденных случаев завоза вируса в Россию не фиксировалось.
В свою очередь врач-инфекционист Новосибирского государственного университета Юлия Ермолаева отметила, что риск завоза существует из-за международных перелетов, но он крайне низок, а быстрое распространение инфекции маловероятно благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов. «Система здравоохранения РФ готова к его купированию. Вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью, рвотными массами, потом или другими выделениями больного», — сказала Ермолаева ТАСС. По ее словам, основной риск существует только для тех, кто едет в командировку или для туризма в Африку. «В этом случае главная защита — избегать контактов с больными людьми и животными», — посоветовала эксперт.
При этом академик РАН Геннадий Онищенко призвал в целом не недооценивать ситуацию. По его словам, нынешняя вспышка подтверждает цикличность инфекции. «Последняя крупная вспышка была зафиксирована в 2014 году. Прошло более 10 лет. Каждая инфекция имеет определенную цикличность», — отметил он, напомнив, что во время эпидемии 2014−2016 годов в Западной Африке было зарегистрировано около 28 тыс. случаев заражения, а число умерших превысило 11 тыс. человек.
