В Хабаровске дзюдоисты из 10 стран остались на тренировочный сбор после турнира Ощепкова

В Хабаровске после завершения международного турнира «Памяти Василия Сергеевича Ощепкова» стартовал тренировочный сбор. На татами остались спортсмены из десяти стран. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, мероприятие проводится при поддержке Российского спортивного фонда и правительства региона. Сбор соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-президент федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Родина подчеркнула важность такой практики.
«У нас в единоборствах важно уметь бороться с разными соперниками, потому что каждый человек индивидуален: разная техника борьбы, разная длина рук и ног и множество других особенностей. Благодаря вот таким сборам мы можем проработать различные ситуации, которые могут возникать на татами», — отметила она.
Тренировки проводятся дважды в день под руководством наставников сборной России до 18 лет. Особенностями подготовки делятся Теа Донгузашвили, Владимир Гладченко и Алеся Кузнецова. В универсальном краевом спортивном комплексе занимаются дзюдоисты от 14 лет. Для дальневосточников это возможность потренироваться с представителями других школ.
После завершения трёхдневного сбора с иностранными спортсменами в Хабаровске останутся дальневосточные дзюдоисты. Для них проведут курс углублённых теоретических занятий.
Напомним, 16 и 17 мая Хабаровск принимал престижный международный турнир по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Среди призёров — Альбина Кузьмина из Комсомольска-на-Амуре, завоевавшая бронзу в весе до 44 килограммов.
