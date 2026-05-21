Чем может быть опасна клубника. Врачи все объяснили

В ряде случаев клубника может принести вред здоровью, заметила в беседе с РБК Life Надежда Чернышова, врач-терапевт, нутрициолог.
«Во-первых, ее пористая поверхность прекрасно накапливает в себе и удобрения излишние, нитраты, например, какие-нибудь, пестициды, соли тяжелых металлов, и яйца гельминтов. Если клубника выращивалась с нарушением технологии или была плохо помыта перед употреблением, то можно заразиться паразитическими червями, например, аскоридами», — заметила врач, добавив, что также можно получить отравление от удобрения, пестицидов и других химических загрязнений, если клубники было съедено много.
Во-вторых, клубника может вызвать аллергию, и это происходит не так уж редко. «Поэтому нужно всегда начинать употребление ягод с небольшого количества, чтобы посмотреть, не будет ли реакции организма», — дополнила Чернышова.
В-третьих, в клубнике много органических кислот, которые могут усиливать проявление гастрита или других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
«Большое количество съеденной клубники может спровоцировать движение камней в желчном пузыре, потому что обладает желчегонным действием. При болезнях почек тоже нужно быть осторожным, потому что клубника обладает мочегонным действием и содержит щавелевую кислоту. Если есть почечнокаменная болезнь, то здесь может быть тоже обострение», — предупредила нутрициолог.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с РБК Life напомнила о том, что клубника — полезная ягода, содержит много антиоксидантов, микро-макроэлементов и клетчатку. Но все это касается в основном клубники, которая созрела в естественных условиях. Сейчас же клубнику выращивают промышленным способом. В таком случае ее могут пытаться вырастить быстрее, затратив на это как можно меньше средств, «и как можно быстрее ее продать, потому что логистика тоже требует затрат», дополнила врач. К тому же товар скоропортящийся.
Ягода в сертифицированных и в крупных точках проверяется, отравления бывают не часто, но, «тем не менее, все равно выявляются нарушения», уточнила Елена Соломатина.
«Соответственно, когда человек съедает много такой клубники, она может вызвать интоксикацию, потому что, для того, чтобы ее вырастить быстро, невзирая на то, что сейчас появились уже более устойчивые сорта, все-таки требуется ускоритель роста», — уточнила врач.
Она напомнила, что в особенно больших количествах нитраты могут вызвать гипоксию ткани, они переводят гемоглобин в неактивную форму метгемоглобин, который не способен переносить кислород. У беременных женщин может возникнуть и гипоксия плода. Ситуация может быть очень опасна для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.
По словам врача, клубнику могут обработать фунгицидами и антибиотиками, чтобы остановить процесс гниения, если ягода начала портиться.
«Мало того, что это очень отравляет, ослабляет иммунную систему, те же фунгициды, допустим, негативно влияют на печень, на почки, на кишечник, потому что начинают провоцировать дисбиозы», — объяснила специалист.
Она также напомнила о том, что сейчас существует опасность в виде антибиотикорезистентности. Одна из ее причин — бесконтрольный прием антибитиков, а другая — следовые количества препаратов. Небольшие количества антибиотиков в продуктах питания приучают бактерии к сопротивлению этим лекарствам, «бактерии мутируют, соответственно, формируется устойчивость».
«Ягода, обработанная антибиотиками, конечно, вносит свою лепту в достаточно глобальную проблему, которая затрагивает не только нашу страну, а, в общем-то, все человечество. Поэтому не нужно давать такую ягоду в большом количестве, особенно детям, беременным, кормящим, людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, пожилым», — уточнила Соломатина.
Желательно есть ягоду в сезон, обычно это конец мая, июнь, июль, в зависимости сорта. Такая ягода будет привезена не издалека, логистика у нее короче, подытожила врач.