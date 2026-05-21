Чем может быть опасна клубника. Врачи все объяснили

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с РБК Life напомнила о том, что клубника — полезная ягода, содержит много антиоксидантов, микро-макроэлементов и клетчатку. Но все это касается в основном клубники, которая созрела в естественных условиях. Сейчас же клубнику выращивают промышленным способом. В таком случае ее могут пытаться вырастить быстрее, затратив на это как можно меньше средств, «и как можно быстрее ее продать, потому что логистика тоже требует затрат», дополнила врач. К тому же товар скоропортящийся.