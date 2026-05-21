МВД: Telegram и WhatsApp тайно собирают данные о действиях пользователей

Самые популярные иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, могут тайно собирать данные о действиях своих пользователей, а уязвимости этих сервисов позволяют злоумышленникам внедрять шпионские программы, сообщили aif.ru в МВД РФ.
Владельцы мессенджеров не соблюдают российское законодательство, отметили в ведомстве. По статистике за 2025 год было зарегистрировано более 258 тысяч преступлений с использованием таких сервисов.
«В обозначенные мессенджеры встроены технологии, позволяющие скрытно собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Особенно активно собирается информация о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом. Кроме того, имеющиеся в зарубежных мессенджерах критические уязвимости позволяют злоумышленникам удаленно получать доступ к мобильному устройству, устанавливать шпионское ПО, похищать ключи шифрования», — говорится в ответе на официальный запрос aif.ru.
Данные обстоятельства усугубляются несоблюдением владельцами мессенджеров российского законодательства, отметили в ведомстве.
«Вопреки требованию Федерального закона от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ “О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации” представительства указанных сервисов в России до настоящего времени не открыты».
Таким образом, узнать IP-адреса, личные данные и информацию о людях, которые совершили незаконные действия, очень сложно при проведении оперативных расследований.
Ранее стало известно, что Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.