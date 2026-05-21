Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: Telegram и WhatsApp тайно собирают данные о действиях пользователей

МВД РФ: Telegram и WhatsApp скрытно собирают данные о пользователях — IP-адрес, геолокацию, действия. Уязвимости позволяют устанавливать шпионское ПО. За 2025 год — более 258 тысяч преступлений через мессенджеры. Подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Самые популярные иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, могут тайно собирать данные о действиях своих пользователей, а уязвимости этих сервисов позволяют злоумышленникам внедрять шпионские программы, сообщили aif.ru в МВД РФ.

Владельцы мессенджеров не соблюдают российское законодательство, отметили в ведомстве. По статистике за 2025 год было зарегистрировано более 258 тысяч преступлений с использованием таких сервисов.

«В обозначенные мессенджеры встроены технологии, позволяющие скрытно собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Особенно активно собирается информация о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом. Кроме того, имеющиеся в зарубежных мессенджерах критические уязвимости позволяют злоумышленникам удаленно получать доступ к мобильному устройству, устанавливать шпионское ПО, похищать ключи шифрования», — говорится в ответе на официальный запрос aif.ru.

Данные обстоятельства усугубляются несоблюдением владельцами мессенджеров российского законодательства, отметили в ведомстве.

«Вопреки требованию Федерального закона от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ “О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации” представительства указанных сервисов в России до настоящего времени не открыты».

Таким образом, узнать IP-адреса, личные данные и информацию о людях, которые совершили незаконные действия, очень сложно при проведении оперативных расследований.

Ранее стало известно, что Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.