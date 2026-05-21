Угроза беспилотной атаки миновала в Волгоградской области

Действовавшая более пяти часов угроза атаки беспилотников миновала в Волгоградской области.
О возможном налете БПЛА жителей региона предупредили сегодня в 00:32. Сообщения об отбое беспилотной опасности стали поступать на телефоны волгоградцев в 5:47. Оказалась ли угроза ночной атаки реальной, в Минобороны пока не сообщали.
Несмотря на вводимые ограничения, волгоградский аэропорт встретил сегодняшнее утро в штатном режиме.
Фото Андрея Поручаева.
