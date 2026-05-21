«Сограждане должны быть совершенно спокойны»: Гинцбург исключил угрозу Эболы для россиян

Гинцбург: вирус Эбола россиянам не грозит.

Источник: Комсомольская правда

Вирус Эбола россиянам не грозит, поскольку санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, исключают его распространение в стране. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, даже если носитель вируса прибудет в Россию из эндемичной страны, о он буде обязательно выявлен. Поскольку настороженность российских враче невероятно высока.

«Если такой занос случится, пациент сразу будет изолирован, и никакого эпидемиологического распространения эта инфекция иметь не будет. Здесь наши сограждане должны быть совершенно спокойны», — заверил Александр Гинцбург.

Эксперт напомнил также, что инфицирование вирусом Эбола, в отличие от COVID-19, протекает не бессимптомно. Эбола принадлежит к самой тяжелой первой группе патогенности, имеет яркую симптоматику.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения лихорадки Эбола как высокий на национальном и региональном уровнях в Демократической Республике Конго и Уганде, но как низкий — на глобальном.

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как уберечься от опасного вируса. Меры профилактики оказались просты.