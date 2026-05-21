Мэр Красноярска спрогнозировал дорожную обстановку во время летних ремонтов

Глава Красноярска Сергей Верещагин представил прогноз дорожной обстановки в городе во время летних ремонтов улиц. Он сообщил, что работы на проезжей части будут идти на 230 участках. Дорожники будут менять покрытие, сети. Специалисты муниципальных ведомств составили предварительный прогноз, где ожидаются наиболее плотные заторы на дорогах. По словам Сергея Верещагина, список поможет спланировать маршруты. Перечень проблемных мест в Красноярске во время летнего ремонта дорог: Коммунальный, Николаевский и «777» мосты; путепровод на Бугаче, улицы Брянская, Вейнбаума, Белинского, Партизана Железняка, Тотмина и Дубровинского на левобережье; Семафорная, пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», Свердловская, 60 лет Октября, Монтажников — на правом берегу. В период отпусков интенсивность трафика на дорогах традиционно снижается, но всё же из-за напряжённого графика работ и его зависимости от погоды совсем обойтись без пробок вряд ли удастся. Поручил службам оперативно мониторить ситуацию, корректировать режимы светофоров и принимать решения для равномерного распределения нагрузки на улично-дорожную сеть, — добавил глава Красноярска.