Ночь на 20 мая стала серьезным испытанием для Харьковской области. Взрывы гремели не только в самом Харькове, но и прокатились по всей линии боевого соприкосновения — в Боровой, Купянске, Печенегах и под Волчанском. Российские войска нанесли массированный удар, который стал частью широкой кампании: в общей сложности за период 19−20 мая было зафиксировано от 45 до 55 эпизодов ударной активности, охватившей также Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с aif.ru раскрыл, с чем связана активизация ударов на этом направлении.
Провальная ставка Киева: что предшествовало удару.
Причиной столь мощной ответной реакции стало резкое изменение тактики украинского командования. По данным Марочко, сразу после завершения короткого перемирия, объявленного в честь Дня Победы, ВСУ попытались действовать агрессивнее.
«По моей информации, украинское командование сейчас делает основной акцент на харьковском направлении. Ведётся ряд контратак на некоторых участках. Число контратак противника увеличилось в три раза за последнее время с момента перемирия, которое состоялось в честь Дня Победы», — заявил Марочко.
Попытки Киева перехватить инициативу и продавить оборону на этом участке фронта не остались без немедленного и жесткого ответа со стороны российских военных.
«Естественно, на такие вызовы мы реагируем и наносим огневые поражения по тем объектам и целям, которые являются критически важными для украинских боевиков для ведения активной фазы боевых действий», — подчеркнул эксперт.
Пять целей одного удара: от складов до энергетики.
Марочко перечислил приоритетные цели, по которым наносились удары в ту ночь. Речь идет о планомерном уничтожении военной и обеспечивающей инфраструктуры противника.
«К важным для ВСУ объектам относятся склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, цеха сборки БПЛА и другой военной техники, места ремонта и восстановления военной техники, пункты дислокации украинских боевиков и пункты управления войсками и беспилотными системами», — заявил он.
Помимо сугубо военных целей, под удар попали и объекты двойного назначения, которые обеспечивают жизнеспособность фронта.
«В первую очередь это энергетические объекты. Все эти цели поражаются на харьковском направлении», — констатировал Марочко.
Волчанский плацдарм и контратаки.
Отдельное внимание было уделено району Волчанска, где в последние дни шли особенно ожесточенные бои. Подразделения группировки войск «Север» форсировали реку Волчью, а Волчанский и Липцевский плацдармы фактически соединились.
Несмотря на попытки ВСУ контратаковать с использованием дронов и наземных роботизированных комплексов, российская артиллерия и БПЛА наносили удары по вскрытым целям, уничтожая опорные пункты и средства логистики.
Также силовики сообщали, что почти вся 5-я рота 127-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уничтожена в районе Избицкого в Харьковской области. Состав этой роты пополнялся в основном небоеспособными военнослужащими.