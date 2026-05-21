На трассе под Хабаровском легковушка влетела под фуру, погибли двое

По предварительным данным, роковую роль сыграли неправильно выбранная скорость и несоблюдение дистанции.

На федеральной трассе А-370 «Уссури» под Хабаровском водитель и пассажир иномарки разбились насмерть, столкнувшись с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции края.

Сегодня ночью, в 2 часа 28 минут, на 34-м километре автодороги водитель Mazda 3, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, не рассчитал скорость и дистанцию до идущего впереди большегруза. Легковушка врезалась в грузовик Sitrak с полуприцепом, и последствия оказались несовместимыми с жизнью.

За рулём Mazda находился 43-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Погиб и его пассажир — его личность сейчас устанавливают. От мощного удара шансов выжить у людей в легковушке не осталось.

На месте аварии работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение на участке затруднено, специалисты проводят замеры и фиксируют обстоятельства ДТП. Придорожная полоса в этот час была освещена только фарами патрульных машин и проблесковыми маячками.

Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительным данным, роковую роль сыграли неправильно выбранная скорость и несоблюдение дистанции до впереди идущего транспорта.